النادي الأهلي بنغازي يكرّم اللواء 106 مجحفل

عقد بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة ببنغازي، اجتماع ضم مجلس إدارة النادي الأهلي وآمر اللواء 106 مُجحفل العقيد خالد خليفة حفتر، حيث تناول جدول اعماله مناقشة سير العملية التأمينية التي تقوم بها وحدات من اللواء 106 مُجحفل مُنذ أشهر والتحديات المقبلة و وضع حلول جذرية للاعتداء الواقع على أرض النادي بحي قاريونس.

ومن جانبه أكد العقيد خالد خليفة حفتر على “وقوف القيادة العامة بجانب النادي الأهلي في الاعتداء الواقع علي أملاكه؛ مثمناً على النهضة العمرانية والاستثمارية القائمة بالأهلي والعائدة على مدينة بنغازي خاصة وليبيا عامة بالتطور والنماء؛ مشدداً على ضرورة توفير مناخ ملائم لعمل الشركات القائمة على تنفيذ المشاريع.

وعبر رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي خالد السعيطي على “افتخار وامتنان الأهلي وجماهيره بدور أبناءنا في اللواء 106 مُجحفل و أنضباطهم في أداء المهام المكلفين بها ؛ والذي يؤكد على أن تضحيات قواتنا المسلحة في ساحات الشرف والعز لم تذهب هباء و أصبحنا نشاهد جيش نظامي وأجهزة أمنية في أحلك الظروف ومن لا شيء تكونت و هي اليوم تمثل السند والظهر القائم عليه الوطن ؛ و أكد أن حقوق الأهلي ملك لجماهيره و لا يمكن التنازل عنها و أن ما قام به النادي تجاه العائلات القاطنة في ظروف صعبة بأرض النادي في حي الماجوري يعطي دلالة قاطعة بأن الأهلي متحمل لدوره الاجتماعي والإنساني”.

وعلى ضوء الاجتماع كرمت إدارة النادي الأهلي وآمر اللواء 106 مُجحفل العقيد خالد خليفة حفتر و المقدم أحمد ادريس احمد و ملازم اول عقيلة سالم ميلاد،نظير جهودهم العظيمة و وقوفهم بجانب النادي الأهلي في الوقت الذي تملصت فيه الجهات المختصة من واجباتها تجاه ما تتعرض له مؤسسة النادي الأهلي من أعتداء على أملاكه .