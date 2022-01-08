الدبيبة يوصي بضرورة إيجاد مشاريع عملية للشباب

أوصى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة بضرورة إيجاد مشاريع عملية وحقيقية لشريحة الشباب التي تمثل العمود الفقري لبناء الدولة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبه بمقر وزارة الدفاع اليوم السبت مع رئيس وأعضاء لجنة (410) والمختصة بتنظيم واستيعاب ودمج الشباب بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الدبيبة على ضرورة اشتراك كل الجهات في فريق واحد لتقديم الرؤى والأفكار الجدية والعملية من خلال تواصلهم مع اللجنة، بإعتبارها بيت الخبرة الحقيقي، لما قدمته من بيانات كانت غاية في الدقة والمهنية والتفصيل الإحصائي لكل من تم دمجهم بالمنظومة المعدة لذلك.

وأثنى الدبيبه على عمل اللجنة لتسهيل إجراءات ضم فئة الشباب واستيعابها بالكامل في مشاريع حقيقية وعملية تعود بالنفع على ليبيا.