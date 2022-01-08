نقابة الأطباء: نعمل على الإسراع في الإفراج عن الطبيبين المحتجزين

قالت النقابة العامة لأطباء ليبيا إنها تتابع قضية حجز وإيقاف الطبيبيْن صالح أحمد الأشطر الختالي ومحمد أحمد أبو زهوة، العامليْن بمستشفى الجلاء للأطفال، والذين تم توقيفهما من قبل النيابة العامة بمكتب النائب العام بسبب الإضراب عن العمل الذي نُفذ مؤخرًا برعاية النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة “للمطالبة بحقوقها من تحسين للمرتبات والتأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية في المرافق العامة أسوة بالجهات والمرافق الأخرى في الدولة”، بحسب ما جاء في منشور للنقابة على صفحتها في “فيس بوك”.

وأضافت النقابة، في المنشور، أنها على تواصل مستمر مع مكتب النائب العام منذ الأربعاء الماضي بخصوص القضية، وعلى تواصل مستمر بعائلتي الطبيبين، مشيرةً إلى تكفّل النقابة بدفع تكاليف محامي الدفاع عنهم كافة وتوفير المستندات المطلوبة كافة من قبل مكتب النائب العام للإسراع في الإفراج عنهم.

وأكدت النقابة أنها بصدد تقديم مذكرة قانونية بالخصوص بناء على طلب وكيل النيابة بمكتب النائب العام، مشددةً على مواصلة الجهود في سبيل إطلاق سراح الطبيبين وممارسة الحق القانوني في الدفاع عن حقوق منتسبي النقابة وأي إجراء يصب في مصلحة الأطباء.

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