الفريق أول الناظوري يجتمع مع الفريق أول الحداد في سرت

عقد القائد العام المُكلف الفريق أول عبدالرازق الناظوري ورؤساء الأركان بالقوات المُسلحة اجتماعا في مدينة سرت برئيس الأركان بحكومة تسيير الأعمال الفريق أول محمد الحداد ، وعدداً من الضباط بالمنطقة الغربية.

وكشف عضو اللجنة العسكرية 5+5 ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق خيري التميمي، في تصريحات إعلامية أن اللقاء، هو استكمال لاجتماع سابق في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين، مضيفا أن هذه الخطوة تمشي في الطريق والاتجاه الصحيح.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع سابق احتضنته مدينة سرت في شهر ديسمبر الماضي.