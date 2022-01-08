المودي: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية وننتظر الإذن من الجهات المختصة

قال الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بَاسِم المودي إن اللجنة على جاهزية تامة للبدء في إجراء الانتخابات البلدية وتنتظر انتهاء الوضع الحالي للبلاد بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من عدمها والإذن بذلك.

وأضاف «المودي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن بلديات المنطقة الشرقية بالكامل لم تعد انتخاب مجالسها منذ العام 2014 ولدينا أكثر من 50 بلدية موزعة بين الشرق الغرب والجنوب وفي طرابلس.

وأوضح أن هناك بلديات ستستحدث بشكل دوري ويعلن عنها ديوان مجلس الوزراء، مشددا على أن الإمكانيات اللوجستية متوفرة وننتظر الإذن بالانطلاق من الجهات المختصة.