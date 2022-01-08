وزير الثقافة يتفقد مكتبات طرابلس ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور

تفقد وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف، سلامة الغويل، صباح السبت، عددا من المكتبات في طرابلس؛ للوقوف على أوضاعها وتقييم مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور ومعرفة متطلباتها بهدف تحديثها.

رافق الوزير خلال الجولة، وكيل وزارة الثقافة، خيري الراندي، وعدد من مديري الإدارات، وفق بيان للوزارة اليوم.

واطلع الوزير، خلال الزيارة، على سير العمل في مكتبة دار الرواد، ومكتبة دار الفرجاني، ومكتبة طرابلس العلمية، وما تحتويه من كتب في مختلف المجالات، كما استمع لحديث نخبة من الكتّاب والأدباء والمثقفين، الذين تطرقوا لأبرز الصعوبات التي تواجههم في العمل الثقافي وسبل معالجتها.

وأكد الغويل، أهمية أداء المكتبات لدورها الثقافي والتعليمي، كونها من أهم منابع الثقافة والمعرفة، والتي من شأنها بناء وعي المواطن الليبي.

– تكليف سلامة الغويل بتسيير مهام وزارة الثقافة

– الغويل يعقد اجتماعا موسعا بقيادات وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

ومطلع يناير الحالي، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، تسيير مهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الليبية «وال».

ونشرت الوكالة قرارًا موقعًا من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهام وزارة الثقافة، ابتداءً من الإثنين الماضي وحتى إشعار آخر.

ويأتي قرار التكليف، في أعقاب توقيف الوزيرة مبروكة توغي على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، قبل إطلاقها في وقت لاحق.

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