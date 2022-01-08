شركة المياه والصرف الصحي تطالب شركة الكهرباء باستثنائها من طرح الأحمال

ليبيا – أفاد الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم بأنهم مستمرون في حل المختنقات بالطرق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.

كريم شدد في تصريح لقناة” ليبيا الأحرار” أن استيعاب الشبكة ضعيف وأن نسبة مياه الأمطار قوية ومتواصلة منذ عدة أيام، مطالبا الشركة العامة للكهرباء باستثناء مضخات الضخ والرفع من طرح الأحمال بالشبكة تفاديا لمختنقات مياه الأمطار بالطرق.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إنهم حولوا عدة مقترحات بشأن الحلول الممكنة للمختنقات إلى كل من رئيسي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي السابق دون جدوى، وفق تعبيره.

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