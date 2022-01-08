حريق يندلع في مستودع مجاور لمستشفى الخضراء بطرابلس

اندلع حريق في مستودع تابع لمستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس اليوم السبت، حيث شوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من الموقع دون وقوع إصابات بشرية.

وأكدت إدارة المستشفى مباشرة فرق الإطفاء والإسعاف التابعة للمستشفى، بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية، عمليات الإطفاء، حيث أتت النار على معظم محتويات المستودع التي لم تُعرف طبيعتها، وسط ترجيحات بأن يكون الحريق ناتج عن تماس كهربائي، في ظل غياب أي تصريح رسمي من الجهات المختصة.

وأضافت إدارة المستشفى أن جميع المرضى والعاملين بحالة جيدة، مشيرة إلى تواصل عمليات إخماد الحريق في المستودع.

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