وفاة الدبلوماسي الليبي سعد مجبر في طرابلس بعد تعرضه لأزمة قلبية

تُوفي بإحدى مصحات طرابلس، السبت، الدبلوماسي الليبي سعد مجبر، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر ناهز 89 عاما.

وتقلد مجبر في عهد النظام السابق، عديد المناصب الحكومية، منها مدير وكالة الأنباء الليبية، ومدير الإذاعة والتلفزيون الليبي، ورئيس تحرير جريدتي الأسبوع الثقافي، والأسبوع السياسي والثقافي، وسفير ليبيا لدى كل من إيران، والجزائر، وباريس، كما درس في الجامعة الأميركية في بيروت.

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وشغل مجبر منصب مدير وكالة الأنباء الليبية، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وأمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام، كذلك انضم لحركة القوميين العرب في ستينيات القرن الماضي.

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