نوح: هناك بوادر طيبة وتوجه عام نحو الدستور

ليبيا – قال عضو لجنة التواصل المُنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية امراجع نوح إنهم سيلتقون الأحد بلجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب.

نوح أشار في تصريح لقناة” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن اجتماعهم مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري كان مثمرا، واتفقوا على ضرورة الاستفتاء على الدستور والقاعدة الدستورية من الشعب الليبي الذي يفترض التوافق عليه مع لجنة خارطة الطريق.

ولفت إلى أنهم مازالوا ينتظرون رد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بخصوص مقابلتها، مشيرا إلى أن هناك بوادر طيبة وتوجه عام نحو الدستور، دون أن يحدد هل الحديث عن مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا أم مشروع جديد يتم التوافق عليه لاحقًا.

ونوّه إلى أنه وفق تصريحات رئيس مجلس الدولة من الضروري الاستفتاء على الدستور ولدى عدد من النواب نفس التوجه، موضحًا أنهم بصدد الاجتماع مع كل الأطراف وسيكون لديهم لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني حول الدستور.

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