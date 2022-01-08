إحباط تهريب 71 ألف يورو عبر مطار معيتيقة

أعلن جهاز الأمن الداخلي تمكنه من إحباط محاولة تهريب 71 ألف يورو عبر مطار معيتيقة الدولي، في رحلة متجهة إلى مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الجهاز أن عناصره أوقفت مواطناً ليبياً من مواليد عام 1988، وبحوزته 71 ألف يورو، عند إتمام إجراءات التفتيش الأمني لركاب رحلة خطوط البراق الجوية المتجهة لتركيا يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن المبالغ المالية كانت مُخبّأة في حقيبة سفر على شكل لفائف لغرض تهريبها خارج البلاد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى جهات الاختصاص.

جدير بالذكر أن عمليات تهريب العملة عبر المنافذ الجوية والبرية شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مع شبهات باستغلالها من طرف شبكات غسل الأموال.

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