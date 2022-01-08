قواذف “آر بي جي” تؤجل زيارة وليامز لبني وليد

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، تأجيل زيارتها إلي مدينة بني وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدينة احتجاجات شعبية.

وأعلنت وليامز، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل “تويتر”، منذ قليل، تأجيل زيارتها إلى المدينة التي كانت مقررة اليوم، مؤكدة أن تأجيل الزيارة لا يعني أبدًا إلغاؤها.

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وأكدت مصادر متطابقة، أن “سبب إعلان وليامز، تأجيل الزيارة، عقب استهداف مكان اجتماعها بقاذف ار بي جي”.