وليامز تعلن تأجيل زيارة كانت مقررة إلى بني وليد

العنوان-طرابلس

أعلنت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، تأجيل زيارتها إلى مدينة بني وليد.

وأكدت وليامز، أن تأجيل الزيارة إلى بني وليد لا يعني إلغائها، لافتًا إلى أنها حريصة لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن.

وأتى تأجيل الزيارة، عقب إعلان عدد من أهالي المدينة عن رفضهم للزيارة، معتبرين أن وليامز، “جزء من المؤامرة التي تحاك حول ليبيا” وفق بيانهم.

وتعرضت إحدى قاعات كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، وهو المكان الذي كان من المقرر أن يحظى باجتماع وليامز مع مجلس البلدية والمجلس الاجتماعي، لاستهداف بقاذف “آر بي جي”.