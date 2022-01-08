كشلاف: بانتظار رد وليامز للاجتماع معها للتأكيد على الملكية الوطنية للمسار الدستوري

ليبيا – قال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية سالم كشلاف إنه سيتم عقد جلسة غداً مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من النواب.

كشلاف أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنهم بانتظار رد المستشارة ستيفاني وليامز للاجتماع معها للتأكيد على الملكية الوطنية للمسار الدستوري ومطالبة البعثة بدعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت إلى أن اللجنة عازمة على التواصل مع أعضاء الحوار والاجتماع معهم ضمن خطتها للتواصل مع كل الاطراف المعنية العملية السياسية في ليبيا.

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