مجلس بلديات فزان يقاطع زيارة وزير الصحة للمنطقة الجنوبية

أعرب مجلس بلديات فزان عن رفضه “القاطع” لزيارة وزير الصحة “علي الزناتي” للمنطقة الجنوبية، اليوم السبت.

وجاء رفض المجلس عبر بيان أوضح من خلاله المجلس أسباب رفض الزيارة، والمتمثلة بعدم تعاون الوزير مع عمداء المنطقة الجنوبية والمرافق الصحية، من حيث توفير ما يلزم لتحسين جودة الخدمات الصحية في المنطقة.

وأشار البيان، في مجمل أسباب الرفض، إلى عدم التزام الزناتي بالوعود التي قطعها، من حيث عدم توفير الأطباء، وعدم الالتزام بسداد المرتبات المتأخرة للأطقم والكوادر الطبية والإدارية، إضافة إلى عدم سداد الديون المتراكمة على المشاريع بالقطاع بالمنطقة، وعدم اعتداده بتسمية المسؤولين بالجهات الصحية بالبلديات عن طريق المجالس البلدية، وعدم توفير الأمصال وخصوصاً أمصال العقارب والتي راح ضحيتها العديد من الأطفال والكبار في المنطقة، وعدم تجهيز مراكز العزل بالمعدات اللازمة، إضافة لعدم إدراج المشاريع الصحية الاستراتيجية بالمنطقة ضمن ميزانية الوزارة.

كما لفت البيان النظر إلى عدم تنسيق الوزير مع بلديات المنطقة في موعد الزيارة الحالية، وهو ما ينطبق على كافة وزراء الحكومة، حسب ما جاء في نص البيان.

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