“الردع” يقبض على “البكوش” لدى عودته من تركيا

ألقى جهاز الردع القبض على عبد الرحيم البكوش القيادي في قوة الإسناد الأولى الزاوية التي يقودها محمد بحرون الشهير بـ”الفار”.

مصادر مطلعة قالت في تصريحات لـ”الساعة 24″ إنه جرى القبض على البكوش، بمطار معيتيقة، أثناء عودته من اسطنبول، وأن البكوش تم طرده من تركيا رفقة القيادي الآخر بالكتيبة نادر عصمان، بسبب افتعالهما شجار وهما في حالة سُكر.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت أوامر قبض بحق البكوش وعصمان على خليفة قضايا جنائية واتهامهما بالتورط في جرائم قتل، وأن عصمان استطاع الهرب من المطار قبل إلقاء القبض عليه.