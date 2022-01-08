وليامز تنفي إلغاء زيارتها لبني وليد وتؤكد تأجيلها لموعد لاحق

نفت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز نيتها إلغاء زيارتها التي كانت مقررة اليوم السبت إلى مدينة بني وليد، مؤكدة تأجيلها لوقت لاحق.

وأثنت وليامز في تغريدة لها بتويتر على جهود المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي لبني وليد، مشيرة إلى حرصها على “زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن، للاستماع إليهم في إطار المشاورات مع مختلف المكونات الليبية”.

يُذكر أن المستشارة الأممية وليامز التقت عديد الشخصيات السياسية والمكونات المجتمعية، في إطار مساعي الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

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