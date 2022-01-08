نقابة الأطباء: نتابع قضية حجز وايقاف الأطباء بمستشفى الجلاء للأطفال من قبل النيابة العامة

أهابت النقابة العامة لأطباء ليبيا، اليوم السبت، الأطباء انها تتابع قضية حجز وايقاف الطبيبان صالح احمد الأشطر الختالي ومحمد احمد ابو زهوة، العاملين بمستشفى الجلاء للأطفال من قبل النيابة العامة بمكتب النائب العام بسبب الاضراب عن العمل الذي نفذ خلال الفترة الماضية من قبل العناصر الطبية والطبية المساعدة برعاية النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة للمطالبة بحقوقها من تحسين للمرتبات والتأمين الصحي و تحسين مستوى الخدمات الصحية في المرافق العامة اسوة بالجهات والمرافق الأخرى في الدولة.

النقابة، وفي بيان لها، أكدت أنها على “تواصل مستمر مع مكتب النائب العام حيث تم استدعاء النقابة العامة لمكتب النائب العام يوم الأربعاء الماضي بخصوص القضية كما اننا على تواصل مستمر بعائلات الاطباء وبعض من الزملاء للسعي في إطلاق سراحهم وتكفلت النقابة بكافة تكاليف محامي الدفاع عنهم ووفرت كل المستندات المطلوبة من قبل مكتب النائب العام للإسراع في الافراج عنهم واننا بصدد تقديم مذكرة قانونية بالخصوص بناء على طلب وكيل النيابة بمكتب النائب العام”.

وتابعت: “نؤكد اننا لن نألو جهدا في سبيل اطلاق سراحهم وممارسة حقنا القانوني في الدفاع عن حقوق منتسبينا وأي إجراء يصب في مصلحة زملائنا”.