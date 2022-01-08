الزني: سنعلم الشباب الديمقراطية وبناء الأجيال

عقد وزير الشباب “فتح الله الزني” اليوم السبت 08 يناير 2022م اجتماعاً باللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ونوقش خلال الاجتماع الإجراءات التنفيذية التي انطلقت بها اللجنة لتنظيم انتخابات الهيئات العامة للمجالس المحلية للشباب بعموم تراب الوطن.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على المسؤولية الكبرى والتحدي الصعب الذي يقع على عاتق اللجنة من أجل إنجاز هذا الاستحقاق الوطني لبناء وتأسيس المجالس الوطنية للشباب لأول مرة في عمر الدولة الليبية، وأن هذه المجالس تعتبر المراكز الأولى من نوعها في ليبيا لتكوين الشباب وتمكينهم على المستوى المحلي، وتعتبر تجربة هامة للتعلم الديمقراطي للشباب وبناء جيل من القيادات الشبابية ذكوراً وإناثاً، وأنه لابد للشباب أن ينخرطوا في هذه المجالس كونهم الشريك الأساسي في نهضة وتنمية الوطن.

كما جرى خلال الاجتماع تفصيل خطة عمل اللجنة ومناقشة اللائحة التنظيمية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، إضافة لتوزيع مهام العمل بين الأعضاء، بحسب بيان الوزارة.