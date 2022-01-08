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“فنسنت كوشتيل”: لا تذهبوا إلى ليبيا فهي غير آمنة

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المبعوث الخاص للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لشؤون غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشتيل، المهاجرين واللاجئين إلى عدم الذهاب لليبيا التي عدّها غير آمنة.

وانتقد كوشتيل في بيان، تعيين مهرِّب بشر لم يُسمه مدرج على قائمة لجنة العقوبات الأممية رئيساً لجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية من طرف الحكومة، ويتمتع باختصاصات في شؤون المهاجرين واللاجئين، وهو أمر يُعبّر عن الوضع الذي تعانيه ليبيا، وفق وصفه.

يُذكر أنه سبق لكوشتيل انتقاد الوضع الإنساني للمهاجرين في ليبيا، حيث اتهم الحكومة بممارسة القوة المفرطة ضد مهاجرين فروا من مركز إيواء غرب طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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