كارة يقبض على قيادي بميلشيا الفار لدى عودته من تركيا

ألقى ما يسمى “جهاز الردع” الذي يرأسه عبد الرؤوف كارة القبض على عبد الرحيم البكوش القيادي في ميليشيا “قوة الإسناد الأولى الزاوية” التي يقودها المهرب محمد بحرون الشهير بـ”الفار”.

مصادر مطلعة قالت في تصريحات صحفية، إنه جرى القبض على البكوش، بمطار معيتيقة، أثناء عودته من اسطنبول، وأن البكوش تم طرده من تركيا رفقة القيادي الآخر بالكتيبة نادر عصمان، بسبب افتعالهما شجار وهما في حالة سُكر.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة كانت قد أصدرت أوامر قبض بحق البكوش وعصمان على خليفة قضايا جنائية واتهامهما بالتورط في جرائم قتل، وأن عصمان استطاع الهرب من المطار قبل إلقاء القبض عليه.