«الكهرباء» تعلن السيطرة على حريق مستشفى الهضبة الخضراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء السبت، سيطرة فرقة هيئة السلامة الوطنية بدعم من فرقة الإطفاء بالإدارة العامة للشركة على حريق مخزن المواد الطبية بمستشفى الهضبة الخضراء بالعاصمة طرابلس.

ونشرت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» صورًا تظهر رجال الإطفاء خلال عمليات إخماد الحريق، فيما يلف دخان كثيف محيط المستشفى.

– حريق بمخازن مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس (صور)

واندلع الحريق، السبت، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية ألسنة لهب لا تزال مشتعلة، ودخانًا كثيفًا محيطًا بمقر المستشفى بطرابلس، فيما لم تعلن آية جهة رسمية وقوع ضحايا حتى اللحظة.

وقالت إدارة المستشفى على «فيسبوك» إن الحريق نشب في المخازن، وأشارت إلى تمتع جميع المرضى والعاملين بالمستشفى بحالة جيدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا