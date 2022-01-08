“الداخلية” تبحث الحد من ظاهرة التسول

بحثت وزارة الداخلية المشاكل المتعلقة باتساع ظاهرة التسول، وانتشارها بين الأطفال من حملة الجنسيات المختلفة وسبل إيجاد الحلول للحد منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في الوزارة اليوم السبت، وضم رؤساء أقسام الطفل والأسرة ببعض مديريات الأمن بالمنطقة الغربية، جرى خلاله مناقشة الأعمال المنجزة والمناشط التي قام بها مكتب حماية الطفل والأسرة، والأقسام الأخرى بمديريات الأمن خلال العام 2021، وكذلك مناقشة خطط المكتب السنوية للعام 2022.

وتطرق الاجتماع إلى آلية التنسيق والتعاون المشترك بين مديريات الأمن وأقسام الطفل والأسرة، لحلحلة بعض المشاكل المتعلقة بالأطفال، وخاصة فيما يتعلق بظاهرة التسول وكيفية إيجاد الحلول للحد منها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

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