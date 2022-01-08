وزير الدفاع يجتمع مع لجنة تنظيم واستيعاب الشباب

طرابلس 08 يناير 2022(وال)- عقد رئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة بمقر الوزارة اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة (410) والمختصة بتنظيم واستيعاب ودمج الشباب.

‎وأثنى الرئيس في مستهل حديثه على عمل اللجنة المميز، وذلك لتسهيل إجراءات ضم هذه الفئة واستيعابها بالكامل في مشاريع حقيقية، وعملية تعود بالنفع على أرض الوطن.

ودعا الوزير خلال حديثه إلى ضرورة إيجاد مشاريع عملية وحقيقية لهذه الشريحة؛ التي تمثل العمود الفقري لبناء الدولة المدنية، والتي ينعم من خلالها الليبيين بالراحة والاستقرار والأمان.

‎وأكد الوزير على ضرورة اشتراك كل الجهات في فريق واحد، لتقديم الرؤى والأفكار الجدية والعملية من خلال تواصلهم مع اللجنة، باعتبارها بيت الخبرة الحقيقي، لما قدمته من بيانات كانت غاية في الدقة والمهنية والتفصيل الإحصائي، لكل من تم دمجهم بالمنظومة المعدة لذلك. (وال) ح س/ ر ت

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