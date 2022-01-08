قاذف «آر بي جي» يؤجل زيارة ستيفاني لبني وليد

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، تأجيل زيارتها إلي مدينة بني وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المدينة احتجاجات شعبية.

وأعلنت وليامز، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل “تويتر”، منذ قليل، تأجيل زيارتها إلى المدينة التي كانت مقررة اليوم، مؤكدة أن تأجيل الزيارة لا يعني أبدًا إلغاؤها،

وأعربت عن شكرها للمجلس البلدي والمجلس الاجتماعي على جهودهم الطيبة، مشيرة إلى أنها تظل حريصة جدًا على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع إليهم في إطار مشاوراتي مع مختلف المكونات الليبية.

واكدت مصادر متطابقة، في تصريحات خاصة لـ«الساعة24»، أن سبب إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، تأجيل الزيارة، عقب استهداف مكان اجتماعها بقاذف “ار بي جي”.

وأصدر الأهالي، أمس الجمعة، بيانًا من أمام المجلس البلدي بالمدينة رفضوا فيه زيارة وليامز، معتبرين أنها “جزء من المؤامرة التي تحاك حول ليبيا” وفقًا لبيانهم.

كما اعتبر الأهالي أن من يستضيف وليامز في منزله بمنزلة الخائن وأن المدينة ترفض هذه الزيارة وأنها غير مرغوب فيها في المدينة.

وأضاف البيان أن الأهالي شددوا علي أن حضور وليامز سيؤدي إلى حرب أهليه داخل المنطقة وتمزيق للنسيج الاجتماعي للمدينة، مطالبين إياها بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وأن المصالحة الوطنية شأن داخلي يخص الليبيين.