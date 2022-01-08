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وليامز تؤجل زيارة كانت مقررة إلى بني وليد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلنت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، تأجيل زيارتها إلى مدينة بني وليد.

وأكدت وليامز، أن تأجيل الزيارة إلى بني وليد لا يعني إلغائها، لافتًا إلى أنها حريصة لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن.

وأتى تأجيل الزيارة، بعد إعلان عدد من أهالي المدينة عن رفضهم للزيارة، معتبرين أن وليامز، “جزء من المؤامرة التي تحاك حول ليبيا” وفق بيانهم.

وتعرضت إحدى قاعات كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، وهو المكان الذي كان من المقرر أن يحظى باجتماع وليامز مع مجلس البلدية والمجلس الاجتماعي، لاستهداف بقاذف “آر بي جي”.


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صحيفة العنوان الليبية

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