وليامز تؤجل زيارة كانت مقررة إلى بني وليد

العنوان-طرابلس

أعلنت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، تأجيل زيارتها إلى مدينة بني وليد.

وأكدت وليامز، أن تأجيل الزيارة إلى بني وليد لا يعني إلغائها، لافتًا إلى أنها حريصة لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن.

تأجيل زيارتي التي كانت مقررة اليوم إلى بني وليد لا يعني أبدًا الغاؤها، وأود شكر المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي على جهودهم الطيبة، وأظل حريصة جداً على زيارة المدينة ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع اليهم في إطار مشاوراتي مع مختلف المكونات الليبية. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 8, 2022

وأتى تأجيل الزيارة، بعد إعلان عدد من أهالي المدينة عن رفضهم للزيارة، معتبرين أن وليامز، “جزء من المؤامرة التي تحاك حول ليبيا” وفق بيانهم.

وتعرضت إحدى قاعات كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، وهو المكان الذي كان من المقرر أن يحظى باجتماع وليامز مع مجلس البلدية والمجلس الاجتماعي، لاستهداف بقاذف “آر بي جي”.