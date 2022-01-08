“الجرندي”: الملف الليبي يتصدر اهتمامات الخارجية التونسية

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن المسألة الليبية تصدّرت أولويات سياسة بلاده الخارجية، مشيراً إلى أن تونس كانت سنداً لليبيا في مجلس الأمن وبقية الاجتماعات الأقليمية والدولية.

وأضاف الجرندي في تغريدة على تويتر، أن حسابات تونس الوحيدة في الملف الليبي كانت حول “تأمين استقرار ليبيا وعودتها كقوة وازنة سياسياً واقتصادياً في المنطقة، بعيداً عن أية تدخلات خارجية”، مشيراً إلى أن هذه السياسة تجاه الملف الليبي هي ما أكد عليها الرئيس التونسي قيس سعيد.

يُذكر أن تونس اختتمت في ديسمبر الماضي عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي امتدت على الفترة 2020-2021.

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