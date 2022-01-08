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الحزب الاتحادي: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الحزب الاتحادي الوطني، في بيان له، حرصه على نجاح المسار الدستوري، ويرحب بجهود لجنة خارطة الطريق البرلمانية.

قال الحزب، إن التأسيس الصحيح لمصالحة وطنية شاملة لن يتحقق إلا بالتوافق على دستور مرجعيته دستور الآباء المؤسسين، وإما أن يتم الاستفتاء على المواد الحاكمة بالدستور قبل الاستفتاء على الدستور، أو الاستفتاء على دستور الآباء المؤسسين غير المعدل بعد إدخال تعديلات لا تمس جوهره، مثل شكل الدولة الاتحادي والحكومة الاتحادية البرلمانية.

واختتم الحزب بيانه: “نتمسك بحق الشعب في إجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية متزامنة عادلة وشفافة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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