لقاء بين المشري والنويري تركّز حول المسار الدستوري والانتخابات

العنوان-طرابلس

بحث، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب (المكلف) فوزي النويري، المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العلمية الانتخابية.

جاء ذلك في بيان لمجلس الدولة، حيث المجلس إن الطرفين “ناقشا المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية الانتخابية”.

وأوضح المجلس، أن اللقاء حضره عضو مجلس النواب، سالم قنان، وقد جرى بمقر إقامة المشري في العاصمة طرابلس.

وأضاف مجلس الدولة، أن المشري والنويري عبرا عن “رفضهما للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي”.

وقال كما أنهما أكدا “على الملكية الوطنية للعملية السياسية، وأن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيًّا – ليبيًّا، وعبْر الأطراف الليبية مباشرة”.