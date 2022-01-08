بنغازي| حركة المستقبل تُنظم صالون السياسي حول تأجيل الانتخابات الأسباب والتداعيات

بنغازي 08 يناير 2022 (وال)- نظمت حركة المستقبل الليبية مساء اليوم السبت ببنغازي، صالونها السياسي الأول لعام 2022؛ حول تأجيل الانتخابات الأسباب والتداعيات، بحضور الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والمهتمين بالشأن العام.

هذا وناقش الصالون نتائج التجربتين الانتخابيتين خلال العشرية الأخيرة، ودور الأحزاب السياسية، والمصالحة الوطنية، وتعاقب الحكومات، ومُقاضاة المعرقلين للاستحقاق الانتخابي، وأهمية ضغط الشارع الليبي للحسم المصيري؛ بتحديد يوم الاقتراع ووجهة النظر الدولية، وما اتخذته من خطوات في رسم خارطة طريق فرضت على الشعب الليبي للوصول لمرحلة الاستقرار، وإمكانية رفع كفاءة النُخب المحلية بعيدًا عن الأجندات الخارجية.

وخلص الصالون إلى جملة من التوصيات؛ تضمنت ضرورة التوافق على حكومة؛ مهمتها فقط التهيئة للوصول إلى الصندوق، دون أن تشارك في العملية الانتخابية، وأهمية قيام انتخابات رئاسية وبرلمانية في أجل أقصاه 24 ديسمبر 2022، وبضمانات تكون مهمتها بإنجاز المصالحة الوطنية، ودستور يتم الاستفتاء عليه، القبول بنتائج الانتخابات، أهمية دور الأحزاب السياسية بقوة اقتراحيه تسهم في تجدير الحياة السياسية، تشكيل لجنة حوار شعبية وسياسية، مهمتها العمل على حلحلة العراقيل، الابتعاد عن الأجندات الخارجية، التأكيد على عمل لجنة 5+5 لدعم واستقرار ليبيا. (وال) هـــ ش / ر ت

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