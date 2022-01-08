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المبعوث الخاص للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين يكشف عن تعيين حكومة الدبيبة مهرِّب بشر رئيساً لأحد الأجهزة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا المبعوث الخاص للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لشؤون غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط فنسنت كوشتيل، المهاجرين واللاجئين إلى عدم الذهاب لليبيا التي عدّها غير آمنة.

وانتقد كوشتيل في بيان، تعيين مهرِّب بشر لم يُسمه مدرج على قائمة لجنة العقوبات الأممية رئيساً لجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية من طرف الحكومة، ويتمتع باختصاصات في شؤون المهاجرين واللاجئين، وهو أمر يُعبّر عن الوضع الذي تعانيه ليبيا، في إشارة إلى  عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ “البيدجا”.

يُذكر أنه سبق لكوشتيل انتقاد الوضع الإنساني للمهاجرين في ليبيا، حيث اتهم الحكومة بممارسة القوة المفرطة ضد مهاجرين فروا من مركز إيواء غرب طرابلس.

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قناة ليبيا الحدث

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