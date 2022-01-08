ملتقى لمشرفي التطعيمات في ليبيا

أشرفت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، على تنظيم ملتقى لمشرفي التطعيمات على مستوى البلاد بمدينة الخمس، وذلك بالتعاون مع الخدمات الصحية والمجلس البلدي بالمدينة.

وافتُتح الملتقى بكلمة من مدير مركز مكافحة الأمراض، حيدر السائح، أكد خلالها أهمية عمل مشرفي التطعيمات ودورهم الفعال في إِنْجاح حَملات التطعيم في كل البِلاد، وشدد على دعم المركز الكامل للملتقى بهدف تطوير العمل ومواكبة التطور، وفق بيان صادر عن المركز.

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ويستمر الملتقى على مدى يومين لمناقشة عدة قضايا من بينها آليّة عمل التطعيمات، ومعالجة الصعوبات والعَراقيل التي تواجه مشرفي التطعيم في كل البلديات.

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