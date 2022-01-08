القطراني سأسافر إلى طرابلس للقاء الدبيبة

العنوان-بنغازي

أكد، حسين القطراني نائب رئيس الحكومة، اليوم السبت، أنه سيسافر يوم غد الأحد إلى العاصمة طرابلس للقاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لمناقشة بعض القرارات.

وسيكون هذا اللقاء هو الأول من نوعه بينهما بعد القطيعة التي استمرت لمدة طويلة.

وقال القطراني، في لقاء على تلفزيون المسار، إنه مارس عمله كنائب لرئيس الوزراء في إقليم “برقة”.

ولفت إلى أن الكثير من الخيرين تواصلوا معه من أجل العودة إلى الحكومة.

وكشف القطراني، بأن لديه اجتماعات مع القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية لخلق التوافق مع الدبيبة.

وقال إنه لم يتواصل مع الدبيبة بشكل مباشر، وسأجتمع معه لحل كافة المشاكل. وأضاف، “أنا نائب رئيس الوزراء لكل الليبيين وغدا سأتوجه إلى طرابلس”.

وقال القطراني، إنه من أول المعارضين للقرارات الفردية التي يتخذها الدبيبة، وقد قاطعت الاجتماعات وليس الحكومة.

وأضاف، “اتواصل مع كافة الوزراء وأعطي تعليمات مباشرة لهم وسألتقي الدبيبة الأحد لمناقشة بعض القرارات”.

ولفت القطراني، إلى أن النائب الثاني لرئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، بذل مساع للوساطة بينه وبين الدبيبة.

وقال، إن “الوساطة أثمرت في إيجاد حل الإشكاليات وعودتي للحكومة، ولن نسمح لأحد باتخاذ القرارات حسب الأهواء السياسية”.