الزناتي يعد برفع مخصصات الرعاية بالمنطقة الجنوبية

حذّر وزير الصحة علي الزناتي من التعامل أو التواصل مع المنظمات الأجنبية دون إذن من وزارة الصحة، لما في ذلك من خطورة على السيادة والأمن القومي للدولة الليبية، على حدّ تعبيره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بقاعة إدارة جامعة سبها، وضم الزناتي ومديري المستشفيات والمراكز المتخصصة ومديري مكاتب الخدمات الصحية بالمنطقة الجنوبية.

وسلّط الاجتماع الضوء على ما تعانيه مستشفيات المنطقة من نواقص واحتياجات، وموقف عمليات الصيانة والتطوير القائمة والمنتهية منها.

وقال خالد الشريف، نائب رئيس ديوان وزارة الصحة لـ218، إن الزناتي قدّم وعداً برفع مخصصات خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الجنوبية من 6 ملايين دينار إلى 72 مليون دينار.

من جانبه، قال سامي الشعافي مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة، إن عدد المشاريع الصحية المتعاقد عليها والتي ستُنفّذ خلال 2022 بالمنطقة الجنوبية 78 مشروعاً، تتراوح ما بين تجهيز وصيانة لأبرز المراكز كمركز الأورام ومركز سبها الطبي.

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