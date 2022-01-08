الدبيبة: 1000 دينار هي أقل مرتب في ليبيا

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اعداد جدول المرتبات الموحد الجديد في ظل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بالأمر الصعب، في الوقت ذاته أكد الدبيبة على محاولات تقوم بها الحكومة لإخراج جدول موحد يتصف بالعدالة والمساواة،
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قناة ليبيا
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