تركيا تتعهد إعادة هيكلة الطيران المدني في ليبيا

أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريباً في إعادة هيكلة مصلحة الطيران المدني الليبية، بالتزامن مع مباحثات أجراها وفد تركي حول القضايا الأمنية.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا إنها ستشرع قريباً في إعادة هيكلة مصلحة الطيران المدني الليبي، وتدريب موظفيها، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين تركيا وليبيا.

وأضافت المديرية في بيان أمس أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في إسطنبول في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تشمل التعاون في مجال البنية التحتية التقنية، وتعزيز التدريب من أجل تحديث، وتنفيذ خطط تطوير الطيران المدني الليبي. مبرزاً أن المديرية ستوسع التدريبات على المطارات، وأمن الطيران ومراقبة المنحدرات، التي سبق تقديمها لموظفي مصلحة الطيران المدني الليبي، وأنها ستركز هذا العام الدعم على التقنيات وخصوصاً الأمن.

في الوقت ذاته، كشفت تقارير إعلامية ليبية عن قيام وفد أمني تركي بزيارة لمدينتي طرابلس ومصراتة قبل يومين، تم خلالها بحث القضايا الأمنية في ليبيا، حيث التقى الوفد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، صلاح الدين النمروش، لإبلاغهما بأن دفعة جديدة من المسلحين (مرتزقة سوريون تابعون لتركيا) سينقلون إلى خارج ليبيا خلال الأسبوع الحالي، بموجب التوافق مع الأمم المتحدة وبمبدأ المعاملة بالمثل.

ولفتت التقارير إلى أن اللقاء شهد اطلاع الوفد الأمني التركي على الأسباب، التي دفعت إلى إرسال وحدات عسكرية إلى طرابلس، ومنها وجود مؤشرات على تحركات لخلايا نائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة، مضيفة أن الوفد الأمني التركي زار مقر القوات المشتركة بطرابلس، ثم مدينة مصراتة، حيث عقد لقاءً ثلاثياً ضم وفداً أمنياً إيطالياً من أجل تنسيق الجهود الأمنية واللوجيستية، لافتاً إلى أن الأتراك التقوا المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة والقريب من تركيا، في ميناء مصراتة.

وأشارت التقارير إلى أن هناك توجهاً لدى أنقرة لتعيين مبعوث بصلاحيات أوسع من صلاحيات السفير في ليبيا، في حين لم يتم الإفصاح عن أي اسم، رغم أن السفير الحالي كنعان يلماظ مرشح لتولي المنصب، كما يتوقع أن يزور نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تركيا للقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن 300 من المرتزقة الأجانب غادروا شرق ليبيا، مشيدة ببدء انسحاب مرحلي للقوات الأجنبية، التي قاتلت على جبهتي الصراع في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن هذا الانسحاب الأول، الذي يشكل بادرة إيجابية أولى، حدث بعد مؤتمر باريس الذي عقد في 12 نوفمبر 2021»، مشيرة إلى مؤتمر باريس الذي كان يستهدف كسر الجمود في ليبيا.

وكان من ضمن بنود مؤتمر باريس حول ليبيا التشديد على ضرورة حل مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد.

ودفعت تركيا بآلاف المقاتلين المرتزقة السوريين، إلى جانب قوات من جيشها، عقب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر 2019، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ورغم الضغوط الدولية لإخراج المرتزقة من ليبيا، أكدت تركيا مراراً أن وجودها العسكري شرعي، وجاء بطلب من الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، رغم تعهدها الالتزام بمخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني في يناير (كانون الثاني) 2020 ويونيو (حزيران) 2021 بشأن ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية.