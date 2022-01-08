السودان يحبط محاولة تهريب شحنة ذخائر عبر الحدود مع ليبيا

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، إحباط محاولة تهريب كمية من الذخائر في الحدود مع ليبيا كانت في طريقها إلى داخل السودان، والقاء القبض على فردين من عصابة تجارة الأسلحة والذخائر التي تنشط في الحدود بين البلدين، وفق بيان رسمي.

وقال المقدم، عثمان أبكر قائد ثاني قاعدة الشفر ليت العسكرية، في بيان لقوات الدعم السريع، أنه فور وصول معلومات عن نشاط العصابات المهربة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحركت دورية لتمشيط المنطقة.

وأضاف، أنه تمت مطاردة العصابات المتفلتة على بعد 10 كيلومترات من المنطقة، وتمكنت خلالها من القبض على المهربين، وضبط 3638 طلقة مدفع رشاش جرينوف، و357 طلقة دوشكا معبأة في جوالات.