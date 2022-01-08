وليامز: أرحب بشدة باللقاء الثاني بين الناظوري والحداد

العنوان-طرابلس

رحّبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، باللقاء الثاني الذي جمع القائد العام للقوات المسلحة (المكلف) الفريق عبدالرازق الناظوري، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد.

ويأتي اللقاء في إطار العمل على توحيد المؤسسة العسكرية. وقالت وليامز، إنها ترحب بشدة بالاجتماع الثاني في سرت بين الناظوري والحداد بحضور رؤساء الأركان ومدراء الإدارات العسكرية من الجانبين.

وأضافت أنها تجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

والتقى السبت الناظوري والحداد مجددا في سرت لاستكمال النقاشات حول ما جاء بالاجتماع السابق، الذي جرى في 11 ديسمبر الماضي.