تسريع مسار العملية الانتخابية على رأس مباحثات “النويري- المشري”

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، اليوم السبت، سبل تسريع مسار العملية الانتخابية.

وشدد الطرفان خلال اجتماعهما الذي عُقد بطرابلس على “رفضهما للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مؤكدين الملكية الوطنية للعملية السياسية، وأن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيّا – ليبيّا، وعبْر الأطراف الليبية مباشرة”، وفق بيان مجلس الدولة.

يُذكر أن مصادر كشفت لـ218 عن مطالبة خالد المشري بتولي منصب رئيس الوزراء خلال مباحثاته مع المرشح الرئاسي عقيلة صالح، وسط جهود نيابية للتوافق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، عبر توسيع المشاورات مع الأطراف السياسية المختلفة.

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