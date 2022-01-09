مرحبةً بلقاء الفريق أول الناظوري والفريق أول الحداد.. وليامز: الأمم المتحدة تدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية

رحبت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بالاجتماع الثاني بين القائد العام المكلّف الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة بحكومة تسيير الأعمال الفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”: “أُرحب بشدة بانعقاد الاجتماع الثاني اليوم بين الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت بحضور عدد من رؤساء الأركان ومدراء الإدارات العسكرية من الجانبين”.

وجددت ستيفاني التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.