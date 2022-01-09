الدبيبة: على كل الجهات التواصل مع لجنة تنظيم واستيعاب الشباب

اجتمع المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع مع رئيس وأعضاء لجنة (410) بشأن تنظيم واستيعاب ودمج الشباب.

وأثنى رئيس الحكومة في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الدفاع طرابلس على عمل اللجنة المميز وذلك لتسهيل إجراءات ضمهم واستيعابهم بالكامل في مشاريع حقيقية وعملية ترجع بالنفع على أرض الوطن.

وأوصى الدبيبة في حديثه على ضرورة إيجاد والتفكير في مشاريع عملية وحقيقية لهذه الشريحة التي تمثل العمود الفقري لبناء الدولة المدنية والتي ينعم من خلالها الليبيون بالراحة والاستقرار والأمان.

وأكد على أن تكون كل الجهات مشتركة في فريق واحد بخصوص تقديم الرؤى والأفكار الجدية والعملية من خلال تواصلهم مع لجنة (410) باعتبارها بيت الخبرة الحقيقي لما قدمته من بيانات كانت غاية في الدقة والمهنية والتفصيل الإحصائي لكل ما تم دمجهم بالمنظومة المعدة لذلك.

ليبيا ، الدبيبة