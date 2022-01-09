وليامز «ترحب بشدة» باجتماع الحداد والناظوري

عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، السبت، عن ترحيبها «الشديد» بانعقاد الاجتماع الثاني بين رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في سرت، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين.

– الحداد يلتقي الناظوري في سرت للمرة الثانية خلال أقل من شهر

– الحداد يلتقي الناظوري في سرت لأول مرة

– الناظوري: اللقاء مع الحداد كان «وديا جدا» وسنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي

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وجددت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

واجتماع الحداد والناظوري هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث اجتمع الطرفان لأول مرة في 11 ديسمبر الماضي. وآنذاك أعلن الحداد الاتفاق على حل ودمج التشكيلات المسلحة من الطرفين بالشرق والغرب، مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى «قيادة سياسية رشيدة».

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