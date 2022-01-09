مصدر أمني: تحرير 14 مهاجر مصري والقاء القبض على أكبر مهرب وتاجر بشر بطبرق

كشف مصدر أمني مسؤول في طبرق عن تفاصيل تحرير 14 مهاجرًا مصريًا غير شرعي كانوا محتجزين داخل مزرعة جنوبي المدينة.

المصدر الأمني، وفي تصريحات لوكالة أخبار ليبيا 24، وصف العملية بأنها أكبر وأخطر عملية تحرير وقد جرى تنفيذها في أواخر العام الماضي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن عناصر الأمن الجنائي داهموا مخازن احتجاز مهاجرين دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية. وذلك بعد ورود معلومات بالخصوص.

وأوضح المصدر، أن وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمــن طبــرق تلقوا معلومات تفيد بوجود مخزن احتجاز مهاجرين غير شرعيين في أحد المزارع جنوب طبرق.

وأضاف، عليه وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن قسم البحث الجنائي بالتعاون مع السرية الأمنية بمديرية أمن طبرق وقسم شرطة النجدة ومركز شرطة المدينة طبرق من مداهمة مخزن الاحتجاز.

وقال، عند مداهمة مكان الاحتجاز ألقي القبض على أكبر مهرب وتاجر بشر يدعى (م.ح.ت) وهو ليبي الجنسية.

وأضاف، أن العملية أفضت إلى تحرير كامل الرهائن، المطلوبة عليهم فدية بمبالغ كبيرة، وهم من الجنسية المصرية.

وذكر، أنه وبالاستدلال مع المتهم اعترف بما نُسب إليه، حيث لفت إلى أن المهاجرين جرى التحفظ عليهم لدى الأجهزة الأمنية لحين الانتهاء من الإجراءات المتبعة.