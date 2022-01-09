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ويليامز تُرحّب بالجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز، بانعقاد الاجتماع الثاني اليوم بين الفريق أول عبد الرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد في مدينة سرت، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين.

وجددت ويليامز في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في تويتر، تأكيدها على دعم الأمم المتحدة لكافة الجهود المبذولة على مختلف المستويات، لتوحيد المؤسسة العسكرية.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه، بعد الاجتماع الذي جمع الفريقين في الحادي عشر من ديسمبر الفائت.

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قناة 218 الليبية

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