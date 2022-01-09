وكالة إيطالية: مفوضية الانتخابات اعتادت نشر الأخبار المثيرة للجدل ثم حذفها بعد ذلك

أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، بأن موقع المفوضية العليا للانتخابات تعرض للاختراق ظهر أمس، بحسب تأكيد عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، في تصريح لها.

ووفقا لـ”نوفا”، ظهر أمس في قسم “الأخبار” بموقع المفوضية، بيان صحفي وصفته بأنه “غريب” حول أسباب القوة القاهرة التي أدت إلى تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر.

وذكرت أن البيان اتهم مرشحًا رئاسيًا، غير محدد، يحمل جنسية أجنبية، بتهديد أعضاء المفوضية بوسائل عسكرية، مشيرة إلى أن البيان تمت إزالته لاحقًا.

ونقلت عن الشعاب قوله إن البيان خاطئ تمامًا، وأنه تم اختراق موقع المفوضية، ويجري العمل على حل المشكلة وبذل قصارى الجهد حتى لا تتكرر مرة أخرى.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث، لافتة إلى أنه في مناسبتين أخريين على الأقل، نشرت صفحة المفوضية على “فيسبوك” منشورات وصفتها بأنها “مثيرة للجدل”، وأنه في الحالتين تم رفض المحتوى وحذفه.

ونقلت عن الشعاب تأكيده أن الخرق أثر فقط على الموقع الإخباري، بيانات المواطنين تخضع لحماية مشددة ولا يمكن قرصنتها، بحسب قوله.