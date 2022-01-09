النويري عقب لقاءه بعقيلة: حل الأزمة الليبية لن يكون إلا ليبيا ليبيا

قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، عقب لقاءه اليوم السبت مع المستشار عقيلة صالح، نؤكد على أهمية المسار الدستوري أساسا للعملية الانتخابية.

وتابع النويري في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة24” نشدد على أن حل الأزمة الليبيـة لن يكون إلا ليبيـاً ليبيـاً، و ندعو إلى ضرورة الحوار والسلمية لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر

وكان رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري قد التقي مع رئيس مجلس النواب بالإنابة “فوزي النويري” اليوم السبت.

وجاء اللقاء في إطار تنسيق المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية الانتخابية، وعبرا عن رفضهما للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مؤكدين الملكية الوطنية للعملية السياسية وأن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيّا – ليبيّا، وعبْر الأطراف الليبية مباشرةً.