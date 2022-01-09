بن شرادة: 4 ملايين مواطن سيشاركون في الاستفتاء على الدستور

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن ما يمثل مجلس الدولة يخرج من قاعته وجلساته.

وأشار بن شرادة في لقاء عبر قناة “ليبيا الحدث” رصدته “الساعة 24” إلى أن أي لقاءات بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري والمرشح الرئاسي ورئيس البرلمان عقيلة صالح لا تمثل مجلس الدولة إلا إن خرجت بها قرار من داخل القاعة.

وأضاف أن لجنة خارطة الطريق بالبرلمان اجتمعت مع رؤساء اللجان في مجلس الدولة، ومجلس الدولة موقفه واضح من البداية وأوضح: “طالبنا بالاستفتاء على الدستور، ولا يوجد أحد أو منطقة يرفض الدستور”.

وبحسب عضو مجلس الدولة فإنهم عرضوا على اللجنة 3 خيارات أولا الذهاب لانتخابات برلمانية لإنهاء الجسمين اللذين أصبحا مشكلة بحسب البعض، والثاني طرح الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة كقاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة، ينتخب على أساسها البرلمان والدستور، والطرح الثالث الذهاب إلى استفتاء فخلال شهرين يكون الليبيون أعطوا كلمتهم في الاستفتاء، فإذا قال نعم نذهب للمراحل التالية الدائمة والانتخاب يكون بعد 3 شهور، وإذا قال لا بالتأكيد سيرجع.

ورأى بن شرادة أن 2.5 مليون مواطن سجلوا بالانتخابات، من أجل بناء الدولة وانتخابات بقوانين صحيحة ومتفق عليها، لافتا إلى أن الاستفتاء سيزيد فيها الأعداد وربما يصل المشاركة إلى 4 ملايين مواطن.