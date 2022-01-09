بالصور: ترحيل المهاجرين المضبوطين بمركز إيواء طريق السكة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن صبراتة، ترحيل جميع المهاجرين المضبوطين، بمركز إيواء طريق السكة في طرابلس.

وقالت المديرية في بيان، إن عملية الترحيل حدثت يوم الخميس الماضي، وأشرف عليها مدير أمن صبراتة، بعد التنسيق ووفق الإجراءات وذلك تحت الحراسة المشددة.

والأربعاء الماضي، زار مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، عميد البشير بالنور، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، محمد الخوجة، منفذ ميناء مصراتة البحري وفرع الإدارة العامة لأمن السواحل مصراتة، ومقر إدارة المهام الخاصة بالإدارة العمليات الأمنية، ومكتب الترحيل التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية بمطار مصراتة الدولي.

– وفد أمني يزور مكتب الترحيل بمطار مصراتة والميناء البحري

ولفتت وزارة الداخلية في بيان حينها، إلى أن الجولة جاءت بناء على تعليمات وزير الداخلية، لتفعيل مقرات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل لتمكينها من أداء المهام المكلفة بها، والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه الجهات، ووضع الحلول لها بما يساهم في إنجاح العمل والمهام المكلفة بها.

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