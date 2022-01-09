بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 09 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 09 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس شتوي متقلب ، مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال و فرصة سقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة مناطق الشمال الشرقى .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: مازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتقل فاعليتها من مساء اليوم ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد وتكون فرصة جيدة لسقوط الأمطار من جديد .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل بعض نفحاتها إلى ( 70 ) كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (10-16) مْ , وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار رعدية و تكون جيدة على المناطق من الخليج إلى الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط نسبيا علي بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة) .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 15) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .

الرياح: غربية الي جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 17) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).