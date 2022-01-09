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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 09 يناير 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 09 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس شتوي متقلب ، مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال و فرصة سقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة مناطق الشمال الشرقى .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: مازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم وتقل فاعليتها من مساء اليوم ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد وتكون فرصة جيدة لسقوط الأمطار من جديد .
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل بعض نفحاتها إلى ( 70 ) كم / ساعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (10-16) مْ , وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار رعدية و تكون جيدة على المناطق من الخليج إلى الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / ساعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16) مْ .
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط نسبيا علي بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة) .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 15) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .
الرياح: غربية الي جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 17) مْ .

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:17)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأيام القادمة اليوم الأحد 2022-01-09 الأحوال الجوية المتوقعة بداية F-270-001 عدية أيام نشر جوية مصحوبة الجوية الشمال فرصة وتكون متقلب المتوقع ملخص عام طقس خاصة مناطق الشمال مساء ساعة الثلاثاء المياه إجدير بعض بين تسبب غربية على الو عنها على بعض المناطق إلى تصل أحياناً نشطة السر (11-61(م. حالة :السماء لمنخفضة غربية جنوبية القصو حالة السماء السحب تتكاثر لأخر مناطق غدامس والحمادة والجفرة :الرياح شمالية معتدلة وتنشط نسبیا بعض المناطق غدامس) والحمادة .(والجفرة القصوى تتراوح مابين 13) الثلاثاء معتدلة غروب هدا اليوم (18:17) شروق الشمس الساعة (08:10) السماء السماء السحب تتكاثر :الرياح جنوبية غربية الغويل مراجعة إعداد م/محمد البرقاعي‏'‏

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