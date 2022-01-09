«الأرصاد» يحذر من طقس شتوي «متقلب» ورياح نشطة على شمال ليبيا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من طقس شتوي «متقلب»، ورياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال.

وأظهرت توقعات المركز لحالة الطقس المنشورة اليوم الأحد 9 يناير 2022، وجود فرصة لسقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية، خاصة على مناطق الشمال الشرقى .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:

حالة السماء: مازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، تقل فاعليتها من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء الغد وتكون فرصة جيدة لسقوط الأمطار من جديد .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل بعض نفحاتها إلى 70 كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 10 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بعد غد الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

حالة السماء: سقوط أمطار رعدية تكون جيدة على المناطق من الخليج إلى الجبل الأخضر، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط نسبيا على بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة).

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و15 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: غربية إلي جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.

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